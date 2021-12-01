السعودية تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

2021/12/01 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.

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