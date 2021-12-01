أغلى مدن العالم في 2021.. تغير في ترتيب طهران وتل أبيب

2021/12/01 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاحت تلّ أبيب بباريس وسنغافورة وهونغ كونغ لتحتلّ المرتبة الأولى في قائمة أغلى مدن العالم في 2021 في حين حافظت دمشق على موقعها في أسفل الترتيب بوصفها المدينة الأرخص في العالم بالنسبة للدولار، بحسب ما أظهرت دراسة سنوية نشرتها الأربعاء مجلة "ذي إيكونوميست".

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