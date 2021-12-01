صحة كردستان تحصي عدد المصابين بالإيدز خلال العام الحالي

2021/12/01 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل– واع - إيفان ناصر حسن

أعلنت وزارة صحة أقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 69 اصابة بالإيدز خلال العام الجاري، مؤكدة أن الفرق الصحية تعمل على فحص جميع الوافدين الأجانب والراغبين بالزواج والمتبرعين بالدم والمستلمين له لحصر انتشار المرض.

وقال وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر مرض الإيدز، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إنه "تم تسجيل 69 إصابة بالإيدز هذا العام، منهم 58 من المقيمين الأجانب و11 من الإقليم".

وأضاف البرزنجي أن "جميع الحالات المسجلة بالإقليم من مواطنينا خلال السنوات الماضية كانت 48 حالة، وجميعهم لديهم باجات وملفات خاصة بهم ويخضعون لرعاية صحية مستمرة".

وأشار إلى أن "جميع الوافدين الأجانب إلى الإقليم يتم إجراء فحص الايدز لهم كاحد شروط الإقامة، وكذلك يتم فحص جميع الراغبين بالزواج والمتبرعين بالدم والمستلمين له"، لافتاً إلى ان "فرقنا الصحية تعمل على هذه الفحوصات بشكل دوري لهذه الشرائح والتي من ضمنها العاملين بالفنادق".

وأوضح أن "خطورة مرض الايدز تكمن في أنه من الممكن للمريض الذي يحمل الفايروس، لا تظهر عليه أعراض لسنوات، مما يسبب خطر نقله لأفراد آخرين بالمجتمع"، لافتا الى ان "المخدرات والوشم (التاتو) هي أسباب رئيسية للعدوى".

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