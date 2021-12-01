السعودية تعلن أول إصابة بمتحور إوميكرون

2021/12/01 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري.

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