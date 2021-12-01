2021/12/01 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، احصائية رسمية بعدد عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد، فيما اشارت الى اهمية استثنائية لموضوع العقارات العائدة الدولة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



عقارات الدولة المتجاوز عليها من قبل الأحزاب المركز الخبري الوطني.

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