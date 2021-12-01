انخفاض اسعار الذهب في الاسواق المحلية العراقية

2021/12/01 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار الذهب الاجنبي والمحلي، الاربعاء، انخفاضا بشكل طفيف في الأسواق العراقية.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 367 الف دينار، وسعر الشراء 363 الفا، فيما كان سعر البيع للمثقال الواحد ليوم امس الثلاثاء 368 الف دينار.

في حين، سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضا ايضا عند 337 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفا و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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