2021/12/01 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء رصد حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الوزارة بأنه تم عزل المصاب بالمتحور (أوميكرون) والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية.

وذكرت الوكالة السعودية الرسمية، إن "ذلك يأتي استمرارا لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ".

وتابعت، "وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة مجاورة للعراق تسجل أول إصابة بالسلالة المتحورة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة مجاورة للعراق تسجل أول إصابة بالسلالة المتحورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).