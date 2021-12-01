2021/12/01 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادشهدت محافظة البصرة في الاونة الاخيرة حملات الوحش الاصفر لازالة التجاوزات من مناطق المحافظة ضمن الحملة الحكومية التي اطلقت على اثر اغتيال مدير بلدية كربلاء، الا انه بحسب مراقبين فان المتجاوزين من اصحاب النفوذ السياسي لم ترفع تجاوزاتهم رغم صدور اوامر قضائية برفعها.ولم يتوقف الامر الى هذا الحد فقط فان المراقبين بينوا ان محافظ البصرة اسعد العيداني لم ينفذ القانون تجاه مطعمه المفضل (زرزور) مستغلا منصبه بعدم رفع تجاوز المطعم.وطالب المراقبين عبر (بغداد اليوم)، بـ"تطبيق القانون على الجميع وازالة جميع التجاوزات في البصرة"، معتبرين "تغاضي العيداني عن رفع التجاوزات بانه خرقا للقانون واستخفاف بالقضاء".الى ذلك افاد مصدر قضائي، لـ( بغداد اليوم) بـ"صدور احكام قضائية بحق "تجاوزات" مطعم زرزور في محافظة البصرة".وقال المصدر، إن "محكمة بداءة البصرة أصدرت أحكام قضائية بحق مطعم زرزور في البصرة وصاحبه".وأضاف أن "المطعم يمتلك ارض تجاوز تابعة لمديرية بلدية البصرة حيث ان الاخيرة رفعت دعوى قضائية لإزالة التجاوز وكسبت الدعوى، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الان".وأشار إلى "المحكمة الزمت صاحب المطعم المتجاوز بدفع ايجار المثل بأكثر من ثلاثة وسبعون مليون دينار". من جهتهم استغرب ناشطون ومدونون، على "مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بالصمت الحكومي على تجاوزات فخمة تتمثل ببنايات شيدت بمليارات الدنانير على آراضي حكومية متجاوز عليها علناً"، مطالبين "بتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز بين غني او فقير، فكما تهدم بسطات الفقراء يجب ان تهدم قاعات ومطاعم وقصور الأغنياء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد صدور قرارات قضائية بإزالته.. هل يزيل العيداني تجاوزات مطعمه المفضل في البصرة؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد صدور قرارات قضائية بإزالته.. هل يزيل العيداني تجاوزات مطعمه المفضل في البصرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).