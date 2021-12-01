صحة الانبار تطلق تحذيرا بعد تسجيل اصابات مرتفعة بكورونا

2021/12/01 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت مدير صحة الانبار، اليوم الاربعاء، تحذيرا بعد تسجيل المحافظة اصابات مرتفعة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال أطلق نداءاً إلى جميع المواطنين في محافظة الانبار بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة من تزايد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ودخول بعض الدول في موجة جديدة لمتحور اوميكرون ( omicron)".

وقال الشلال بحسب البيان، ان "تحدٍ كبير واجهناه سويًا، وقطعنا فيه أشواطًا، وكان له في ذاكرتنا مكان ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد".

واضاف إننا "نعيش تحديا كبيرا، فيروس كورونا الآن ينتشر في جميع أنحاء العالم، وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم، ودائرة صحة الانبار بالتعاون مع وزارة الصحة رفعنا اعلى درجات الاستعداد والتأهب القصوى لاستمرار السيطرة على الوباء في البلاد ومنع دخول أي متحورات جديدة"، مبينا ان " صحة الانبار تراقب عن كثب آخر تطورات الفيروس ومتحوراته بهدف منع تسلل ودخول أي حالات جديدة إلى المحافظة وبالتالي معاودة ارتفاع الاصابات مجدداً حيث قامت بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم والتحدي كبير وتعاونكم مهم فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في عدة امور منها تلقي اللقاح وخاصة ان مؤسساتنا الصحية مجهزة به ومن مناشئ عالمية رصينة".

واشار الى أن "التطعيم ضروري لحماية الفرد والمحيط الاجتماعي حوله من فيروس كورونا"، مشدداً على "أهمية التزام الجميع وحث كل فرد محيطه الأسري والمجتمعي بتشديد الحرص على الاستمرار بالإجراءات الاحترازية ومواصلة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية للتصدي للفيروس، والتأكيد على تلقي اللقاح لسلامتكم وسلامة من تحبون فهذه مهمة وطنية ونريد تعاونكم معنا وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه المهمة".

وبين أن "إجراءات الدائرة الحالية تعتبر جيدة لمنع دخول أي إصابات بالفيروس سواء المتحور الجديد أو غيره من السلالات مؤكداً أنه لن نتوانى عن رفع أي توصيات جديدة هادفة للحيلولة دون دخول أي اصابات الى المحافظة".

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