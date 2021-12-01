2021/12/01 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد الحشرات المائية التي تقضي طور اليرقة تُسمّى «حوريات»، ولا أجد لها إسماً أجمل يُناسب «ذُبابة مايو»، التي ستكون حديث اليوم.الذين يُمارسون صيد الأسماك يعرفون، بالتأكيد، طريقة الصيد بالذبابة، وهي صنع شكلٍ يُماثل شكل ذبابتنا.هي من أقدم الحشرات على الإطلاق (Palaeoptera)، وأسماؤها مُتعدّدة: ذبابة اليوم، يعسوبة مايو، حورية الماء، Ephemeroptera، أو الإسم الأشهر Mayfly.



لها أكثر من 630 نوع و 42 فصيل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحورية على شكل حشرة - منير المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحورية على شكل حشرة - منير المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).