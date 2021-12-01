النزاهة: العدد الكلي للعقارات المتجاوز عليها في المحافظات عدا الإقليم بلغ 31398 عقارا

2021/12/01 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن إحصائية رسمية بعدد عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد، فيما أشارت الى أهمية استثنائية لموضوع العقارات العائدة الدولة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية.

وقال المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم الغزي في تصريحات صحفية، إنَّ العدد الكليَّ للعقارات التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا إقليم كردستان، بلغ واحدا وثلاثين ألفا وثلاث مئة وثمانية وسبعين عقاراً، وكانت مُحافظة نينوى الأعلى، إذ وصل فيها عدد العقارات المُتجاوز عليها إلى ثمانية آلاف وخمس مئة وخمسة وثمانين عقاراً، تلتها البصرة بستة آلافٍ ومئة وأربعة وتسعين عقارا، ثم كركوك بثلاثة آلاف وست مئة وثلاثة وخمسين عقارا.

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