تنويه هام من الداخلية بشأن حقيقة فتح باب التطوع على ملاكها – عاجل

2021/12/01 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تنويها هاما بشأن حقيقة فتح باب التطوع على ملاكها، محذرة من روابط وهمية للتقديم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انتشرت روابط تقديم حول فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية في معهد اعداد المفوضين ودورة كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الامني والاداري".وتابعت، إن "الوزارة تنوه إلى إنه لا يوجد اي تقديم في الوقت الحالي للدورات المذكورة اعلاه ونهيب بالمواطنين الكرام الحذر من الصفحات المشبوهة وعدم تقديم اي بيانات او ملء استمارات غير رسمية".

وأوضحت الوزارة، إنه "في حال فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية سيتم نشر خبر قبل موعد الاعلان بعدة ايام وعن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وموقع مديرية ادارة التطوع الالكتروني الرسمي فقط و حصرا".

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