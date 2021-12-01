2021/12/01 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية المرور العامة، توجيهاً مهماً بشأن الغرامات على المركبات.وذكر بيان لاعلام المرور تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم استحداث وحدات الغرامات في قواطع المرور لتجنب مضاعفة الغرامة ومن اجل تقديم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تصدر توجيهاً مهماً يخص الغرامات المركز الخبري الوطني.

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