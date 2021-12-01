وكالة الاستخبارات : القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في صلاح الدين

2021/12/01 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن القاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في صلاح الدين ".وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) ، حيث عمل الارهابي الاول بصفة عنصر استخبارات لصالح عصابات داعش الارهابية ضد قواتنا الامنية بناحية حمرين و عمل على تجهيز المفارز الارهابية المتواجدة في جبال حمرين بجميع احتياجاتهم من الأرزاق والأدوية وغيرها من المواد، اما الإرهابي الآخر فقد عمل بصفة مقاتل ضد قواتنا الامنية في قضاء تكريت وعمل ايضا ضمن ما يسمى ( ديوان عقارات الدولة اللااسلامية) حيث قام مع افراد مجموعته الارهابية بمصادرة دور منتسبي الاجهزة الامنية في مدينة تكريت والكتابة عليها ونصب السيطرات الوهمية مع افراد مجموعته الارهابية داخل تكريت وتهريب المشتقات النفطية لصالح عصابات داعش ، وعمل الارهابي الثالث بصفة مقاتل في صفوف عصابات داعش الارهابية بما يسمى قاطع ابو صفه في الناحية ذاتها ضد قواتنا الامنية ومراقبة تحركاتهم "./انتهى9

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