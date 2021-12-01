استنفار امني مشترك لمواجهة هجمات داعش على الحدود بين ديالى وكلار

2021/12/01 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أستنفرت قوات الجيش والحشد الشعبي لمواجهة هجمات محتملة بين ديالى وكردستان .وقال مصدر عسكري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قطعات عسكرية بدات بالانتشار بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة مع تكثيف دوريات الرصد لمواجهة اي طارئ امني مع وجود مخطط لتنظيم داعش لشن هجمات على الحدود بين خانقين - كلار .واضاف ان القوات الامنية المشتركة على اهبة الاستعداد لردع اي مخطط او تعرض ارهابي في الفترة المقبلة ./انتهى

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