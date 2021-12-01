ما الفرق بين متغير

2021/12/01 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد كان هناك أربعة متغيرات لفيروس كورونا وصفتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت ما بأنها "متغيرات مثيرة للقلق"، وهي متغيرات دلتا وألفا وبيتا، ومؤخراً، متغير أوميكرون الجديد.ويشرح كبير المحللين الطبيين في CNN دكتور سانجاي غوبتا الاختلافات بين هذه المتغيرات الأربعة

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