يوم الشهيد الاماراتي أم القتيل الاماراتي في اليمن - هاله ابوليل

2021/12/01 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل الشهيدليس حكاية رجل يحمل على كتفه الكفن.وليس قصة يحفظها التاريخ ويرويها الزمن ..بل هو اسطورة بطل مات كي يعيش الوطنرحم الله شهداء الوطن...



المشهد الأولالموافق 30/11شيوخ الامارات يتوافدون على نصب اسموه نصب الشهيد مع عبارات منفوخة مثل : في يوم الشهيد..



رسائل وفاء وفخر وعزة .النص:يقام "يوم الشهيد" سنويًا وسط احتفاء رسمي وشعبي بتضحيات شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم ......





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