النقل: حملة لرفع التجاوزات عن خطوط السكك في بغداد والمحافظات

2021/12/01 | 12:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، رفع التجاوزات والمعابر غير النظامية عن خطوط السكك.وقالت الوزارة في بيان، إنها “وجهت اللجان المختصة في الشركة العامة لسكك حديد العراق، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة السكك برفع التجاوزات والمعابر غير النظامية عن خطوط السكك في بغداد والمحافظات كافة”.وأضافت “جاء ذلك بناءً على اوامر ناصر حسين بندر […]

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