تظاهرة لاصحاب العقود الملغاة في وزارتي الدفاع والداخلية

2021/12/01 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/تجمع العشرات من اصحاب العقود الملغاة في وزارتي الداخلية والدفاع للمطالبة بعودتهم لعملهم .واقيم التجمع امام مبنى محافظة كركوك .وعبر محافظ كركوك راكان الجبوري ،خلال اللقاء بهم عن الحرص على ايجاد حلول داعمة لمطالبة اعادتهم وبدعم من الحكومة الاتحادية ./انتهى

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