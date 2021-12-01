على اثر مشاجرة عشائرية .. القبض على 15 متهماً في ميسان

2021/12/01 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على 15 متهماً تسببوا بمشاجرة عشائرية في المحافظة".وذكر بيان للشرطة :" ان قوة من قسم شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث بالإضافة الى دوريات النجدة ، تمكنت من السيطرة على المشاجرة وملاحقة مفتعليها والقبض على 15 متهماً من طرفيها ، مشيراً الى احالتهم للقضاء"./انتهى

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