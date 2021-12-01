القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في صلاح الدين

2021/12/01 | 12:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في صلاح الدين، مبينة ان أحدهم كان يعمل بصفة عنصر استخبارات لصالح عصابات داعش الارهابية والاثنان الآخران كانا يعملان بصفة مقاتلين ضد القوات الأمنية.وذكر بيان لخلية الإعلام، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال عملياتها الاستباقية لتجفيف منابع الارهاب، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)”.وأضاف أن “الإرهابي الأول كان يعمل بصفة عنصر استخبارات لصالح عصابات داعش الارهابية ضد قواتنا الأمنية بناحية حمرين وعمل على تجهيز المفارز الارهابية المتواجدة في […]

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