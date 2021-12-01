النقل تنفذ حملة لرفع التجاوزات عن خطوط السكك في بغداد والمحافظات

2021/12/01 | 12:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، رفع التجاوزات والمعابر غير النظامية عن خطوط السكك.وقالت الوزارة في بيان، إنها “وجهت اللجان المختصة في الشركة العامة لسكك حديد العراق، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة السكك برفع التجاوزات والمعابر غير النظامية عن خطوط السكك في بغداد والمحافظات كافة”.وأضافت “جاء ذلك بناءً على اوامر ناصر حسين بندر الشبلي، واشراف ومتابعة مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني، بضرورة معاينة حجم التجاوزات على خطوط السكك في جميع المحافظات، وفرض قوة القانون في رفعها”.وأوضحت أن “لجنة التجاوزات المختصة ومديرية شرطة السكك ستقوم بتوجيه انذارات مشددة عاجلة للمتجاوزين بالاخلاء والازالة للدور والمشيدات على اراضي […]

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