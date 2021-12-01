ارتجف بشدة.. تلذذ طفل بتناول فطيرة يقطين لأول مرة يلقى رواجًا كبيرًا

2021/12/01 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تتذكر أول قضمة لك كطفل من فطيرة اليقطين؟ قد لا تتذكرها، ولكن هذا الطفل لن ينسى أول تجربة له، حيث لقي رد فعل كاسايا جوزيف ذو العامين على أول قضمة له من آيس كريم الفانيلا على فطيرة اليقطين رواجًا كبيرًا.

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