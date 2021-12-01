2021/12/01 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت أمانة بغداد، الأربعاء، المواطنين للابلاغ عن الآليات الخدمية التي تطالب بمبالغ مالية دون وصولات رسمية.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2021)، إن "جميع الآليات التابعة للدوائر البلدية التي تشمل كابسات النفايات وشافطات مياه المجاري والسيارات الحوضية وغيرها تقوم بتقديم الخدمات لاهالي مدينة بغداد مقابل اجور يتم استيفائها على وفق ضوابط وتعليمات قانونية".

وأشارت إلى أن "الآليات الخدمية الاهلية غير تابعة للامانة ولايسمح لها بالعمل او استيفاء اي اجور وبطرق غير قانونية".

كما طالبت "المواطنين اصحاب المحال التجارية او ساكني المحلات السكنية الكرام الى عدم دفع أي مبالغ مالية للعاملين على آليات الامانة لقاء الخدمات المقدمة لهم الا بموجب وصولات رسمية صادرة من امانة بغداد والإبلاغ عن اي مخالفة عبر توثيق رقم الآلية او اسم الشخص والاتصال بالخط الساخن الرباعي 5628 لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين على وفق التعليمات والضوابط النافذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد توجه نداء إلى المواطنين بشأن الآليات الخدمية التي تطالب بمبالغ مالية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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