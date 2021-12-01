الحكيم يشيد بالاحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخراً بحق إرهابيين

2021/12/01 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم القضاء ووزارتي العدل والخارجية العراقيتين، وشرطة الانتربول الدولية لملاحقة الإرهابيين المتورطين بالدم العراقي، مشيدا بحكم القضاء الألماني بقضية الازيديين.وقال الحكيم في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، 01 كانون الأول، 2021، “نشيد بالأحكام … Readmore

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