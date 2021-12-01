الفاتيكان يعتزم ارسال 11 الف حاج شهريا الى اور الأثرية

2021/12/01 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الفاتيكان عزمهـا ارسال 11 ألف حاج مسيحي شهريا الى مدينة اور الاثريـة في محافظة ذي قار.وقالت دائرة مفتشية آثار محافظة ذي قار ان وزارة الحج المسيحي في الفاتيكان أعلنت عن إكمالها كافة الاستعدادات لتفويج 11 ألف حاج مسيحي … Readmore

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