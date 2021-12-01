المفوضية تحدد موعد إرسال نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية

2021/12/01 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الأربعاء، ان النتائج النهائية للانتخابات سترسل من المفوضية الى المحكمة الاتحادية العليا اليوم او غد.وقالت الغلاي في تصريح صحافي، إن “جميع […]

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