ارتفاع اسعار النفط بمقدار 2% بعد اجتماع أوبك وتبديد المخاوف من انتشار متحور أوميكرون

2021/12/01 | 12:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط لأكثر من 2%، اليوم الأربعاء، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة، إذ يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور أوميكرون.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 … Readmore

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