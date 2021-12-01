الكاظمي يصدر عدة إجراءات لمعالجة الشحة المائية التي يمر بها البلد

2021/12/01 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، بعدّة إجراءات بهدف معالجة حالة الشحة المائية التي يمر بها البلد، منها المباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعبر القوات المنتشرة … Readmore

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