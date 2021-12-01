أحزاب المعارضة التركية: سعر الليرة يرتبط بسكوت اردوغان

2021/12/01 | 12:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوزغور أوزل: "بينما تواجه تركيا أكبر أزمة تاريخية، يتصرف الحزب الحاكم وكأنه لا توجد أزمة تستحق الذكر".

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