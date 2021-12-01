القبض على ثلاثة دواعش خطرين في صلاح الدين

2021/12/01 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم

الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر

خطرين من تنظيم داعش الإرهابي في صلاح

الدين.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، ان “وكالة

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في

وزارة الداخلي

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