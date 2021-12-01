المرور :خبر مهم يخص غرامات السيارات

2021/12/01 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

،عن خبر هام للمواطنين بشأن غرامات

السيارات.

وقال مدير المرور اللواء طارق الربيعي

ان من خلال المتابعة وتخفيف من العبء عن

كاهل المواطن تم استحداث وحدات

الغرامات في

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