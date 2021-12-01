النزاهة تنشر 'جردة حساب' لعقارات الدولة المتجاوز عليها

2021/12/01 | 13:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، احصائية رسمية بعدد عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد، لافتة الى اهمية استثنائية لموضوع العقارات العائدة الدولة والمستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية.

وقال المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم الغزي في لقاء صحفي، إن "موضوع عقارات الدولة يعد من المواضيع المهمة التي عملت عليها الهيئة وأفردت له مساحة واسعة في مجال عملها، حيث بادرت إلى تأليف فريق يتولى جرد العقارات العائدة للدولة، والعقارات المخصصة والمستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية، وتلك التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيات أو الأفراد".

واضاف الغزي، أن "العدد الكلي للعقارات التي تم التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا اقليم كردستان، بلغ (31378) عقارا، وكانت محافظة نينوى الأعلى، إذ بلغ فيها عدد العقارات المتجاوز عليها (8585) عقارا، تلتها البصرة بـ(6194)، ثم كركوك (3653) عقارا".

وعن إجراءات، الهيئة بصدد استرداد تلك العقارات، أفاد بأن "الهيئة عملت وبتوجيه مباشر من قبل رئاسة الهيئة ممثلة بالقاضي علاء جواد الساعدي بايلاء موضوع عقارات الدولة الأهمية التي يستحقها، وتم إعداد برنامج تضمن (رقم العقار وعنوانه، المحافظة، عائدية العقار، جنس العقار، المساحة، الجهة المتجاوزة، القيمة التقديرية، الإجراءات المتخذة بحق الجهة المتجاوزة)، وتم إعمام هذا البرنامج على مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات؛ لاعتماده لديهم وملئ حقوله وإعادة إرساله إلى دائرة التحقيقات".

"وكالة الانباء الرسمية"

N.A

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