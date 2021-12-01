2021/12/01 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن إطلاق سراح (٩٢٥) نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي لعام ٢٠٢١.وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".وأضافت، ان "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن الإفراج عن 925 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن الإفراج عن 925 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).