2021/12/01 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، رصد أول حالة إصابة بمحتور أوميكرون بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يعرف باسم كوفيد-19.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية على صفحتها الرسمية بتويتر، وبينت فيها أن "الإصابة هي لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا".

وفي التفاصيل نقلت الوكالة السعودية على لسان مصدر بوزارة الصحة في بيان قوله: "إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا كوفيد 19 في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة omicron من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".

وتابع البيان: "يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة وقاية في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا كوفيد -19 والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ".

وشدد المصدر وفقا لما ذكر بالبيان على "ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن رصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن رصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).