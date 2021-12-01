2021/12/01 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أحاطت دولة الكويت، يوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن بمستجدات ملفي الاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.وقالت وكالة الانباء الكويتية “كونا”، إن ذلك جاء وفق رسالة وجهها مندوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برسالة لمجلس الأمن..



الكويت تشكر جهود العراق في هذا الملف المركز الخبري الوطني.

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