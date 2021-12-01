تنفيذاً لتوجيهات الكاظمي.. المباشرة برفع التجاوزات على الأنهر

2021/12/01 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت قوات العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية برفع التجاوزات على الانهر.

وذكر بيان للقيادة ان قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية باشرت برفع التجاوزات على الانهر وتوقيف المتجاوزين واحالتهم للقضاء، وقال ان هدف الحملة المشتركة هو ازالة التجاوزات على الانهار وتنظيم الحصص المائية بين المحافظات من جهة والمزارعين من جهة أخرى.



وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية لمعالجة حالة الشحة المائية.

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