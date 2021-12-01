مجلس النواب الأميركي يطرح مشروعاً لمعاقبة إيران بسبب المسيرات

2021/12/01 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، تشريعاً لمعاقبة إيران بسبب الطائرات المُسيّرة.

وقال السيناتور مايكل ماكول، إنه لا يمكن لسكان الشرق الأوسط العيش بحرية واستقرار تحت هجمات إيران بالمسيرات، بينما شدد السيناتور تيد دوتش على أن مُسيرات طهران لا تهدد الشرق الأوسط فقط ولكن قواتنا ومصالحنا أيضاً.



وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت نهاية تشرين الأول الماضي عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، استهدف 4 افراد وكيانين على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني.

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