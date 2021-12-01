الإعلام الأمني: القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في صلاح الدين

2021/12/01 | 13:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في صلاح الدين، مبينة ان أحدهم كان يعمل بصفة عنصر استخبارات لصالح عصابات داعش الارهابية والاثنان الآخران كانا يعملان بصفة مقاتلين ضد القوات الأمنية.وذكر بيان لخلية الإعلام، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال عملياتها […]

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