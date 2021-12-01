"ليست مزحة".. صور حميمة ما بعد الولادة للمشاهير والأمهات

2021/12/01 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عالم صور السيلفي المثالية، تبقى تجربة الأمهات ما بعد الولادة بمثابة أمر لا يُسلط الضوء عليه.وبذلك، يهدف كتاب "Life after birth" إلى مشاركة القصص التي "تحتفل وتُكرّم تجارب ما بعد الولادة".

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