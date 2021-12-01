تفاعل واسع مع عرض الأناشيد الوطنية للدول المشاركة بكأس العرب (فيديو)

2021/12/01 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب في قطر، تفاعلاً كبيراً خلال عرض الأناشيد الوطنية للدولة المشاركة في البطولة.

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واثناء عزف النشيد الوطني الفلسطيني، تفاعل الجمهور بشكل خاص.

وختمت الفعالية بعزف وغناء النشيد الوطني العراقي، الذي شهد تفاعلاً رائع من قبل الجمهور، الذي ردد مع المطربين النشيد العراقي.

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