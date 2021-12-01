2021/12/01 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذل المعلمون وأولياء الأمور في مقاطعة هيرات الأفغانية جهد فريد لإقناع مسؤولي طالبان في المدينة بالسماح لهم بإعادة فتح مدارس تعليم الفتيات.لم يوافق مسؤولو الحركة رسميًا على طلبهم، لكنهم لم يمنعوا ذلك أيضًا، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

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