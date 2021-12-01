المفوضية تحدد موعد إرسال أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمحكمة الاتحادية

2021/12/01 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، موعد إرسال أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، فيما أشارت الى أن جميع الشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية متعلقة بالقضايا الفنية.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب سترسل اليوم، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها"، مبيناً، أنه "لا توجد فترة زمنية محددة للمصادقة على الطعون المقدمة".

وأضاف، أن "الشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية هي عن الإطار التنسيقي والشركة الفاحصة وعن تأخر النتائج وعن اشرطة للمحطات، فضلاً عن الأوراق الباطلة وتعطل الأجهزة، وجميعها قضايا فنية".

وتابع، أن "هنالك طعوناً أخرى أو شكاوى منها ما يخص كوتا النساء، حيث أن قسماً من كوتا النساء معتقد أن الفائزات المفروض لا ينشملن بكوتا النساء، وتكون الكوتا ماعدا المستحقات والفائزات بأصوات".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية أرسلت تلك الشكاوى للمفوضية، حيث تمَّت الإجابة عليها من قبل اللجان الفنية المختصة، وأعيدت إلى المحكمة الاتحادية".

ونشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الثلاثاء، أسماء الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات النيابية.

إذ حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً ، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً.

فيما حصل الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، و14 مقعداً لتحالف عزم، و17 مقعداً لتحالف كردستان.

وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني على 4 مقاعد وتحالف حركة حسم للإصلاح على 3 مقاعد، وحركة بابليون على 4 مقاعد وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد وجبهة التركمان للعراق الموحد على مقعد واحد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، وحركة امتداد على 9 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد.

وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزباً، فيما بلغ عدد مقاعد الافراد الفائزين في الانتخابات 43 تنقسم بين 38 رجلاً و5 نساء.

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