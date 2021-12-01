جنايات النجف: المؤبد لتاجر مخدرات

2021/12/01 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأربعاء، حكما بحق مدان، بالسجن المؤبد مع غرامة مالية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “محكمة جنايات […]

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