2021/12/01 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت امانة بغداد،الأربعاء، المواطنين الى عدم دفع اي مبالغ مالية لآليات وعمال جمع النفايات الا بموجب وصولات رسمية صادرة من قبلها ، مؤكدةً عدم وجود آليات أهلية تابعة لها .وذكر بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد محذرة المواطنين: لا تدفعوا “البقشيش” لآليات النفايات المركز الخبري الوطني.

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