الإفراج عن ٩٢٥ نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني

2021/12/01 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن إطلاق سراح (٩٢٥) نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي لعام ٢٠٢١.وقال بيان صادر عن الوزارة، إن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم”.وأضاف البيان، ان “ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل […]

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