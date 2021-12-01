القضاء يصدر حكما بـ'السجن المؤبد' بحق تاجر مخدرات

2021/12/01 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محكمة جنايات النجف، الاربعاء، اصدارها حكما بحق مدان بالسجن المؤبد مع غرامة مالية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وبحسب مصادر امنية تابعها NRT عربية، (1 كانون الاول 2021)، أن "محكمة جنايات نظرت قضية مدان عن جريمة حيازته على اربع كيلو غرامات من مادة المثيل (امفيتامين المخدرة) بقصد الاتجار بها وترويجها وبيعها على المتعاطين".

واضافت، أن "الحكم بحق المدان يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".

"مجلس القضاء الاعلى"

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