2021/12/01 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صوت مجلس وزراء إقليم كردستان في جلسة عقدها اليوم الأربعاء بالموافقة على تعيين الطلبة الثلاثة الأوائل من خريجي الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2016 – 2017 في الدوائر والمؤسسات الحكومية.وكان مجلس وزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان توافق على تعيين خريجي الطلبة الثلاثة الأوائل من الجامعات المركز الخبري الوطني.

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