أمانة بغداد توجه نداء للمواطنين: لا تعطوا الأموال للآليات الخدمية

2021/12/01 | 13:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت للإبلاغ عن أي مخالفة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت أمانة بغداد، المواطنين للإبلاغ عن الآليات الخدمية التي تطالب بمبالغ مالية دون وصولات رسمية.

وقالت الأمانة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "جميع الآليات التابعة للدوائر البلدية التي تشمل كابسات النفايات وشافطات مياه المجاري والسيارات الحوضية وغيرها تقوم بتقديم الخدمات لأهالي مدينة بغداد مقابل أجور يتم استيفاؤها على وفق ضوابط وتعليمات قانونية".

وأشارت إلى أن "الآليات الخدمية الأهلية غير تابعة للأمانة ولا يسمح لها بالعمل أو استيفاء أي أجور وبطرق غير قانونية".

كما طالبت "المواطنين أصحاب المحال التجارية أو ساكني المحلات السكنية الكرام إلى عدم دفع أي مبالغ مالية للعاملين على آليات الأمانة لقاء الخدمات المقدمة لهم إلا بموجب وصولات رسمية صادرة من أمانة بغداد والإبلاغ عن أي مخالفة عبر توثيق رقم الآلية أو اسم الشخص والاتصال بالخط الساخن الرباعي 5628 لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين على وفق التعليمات والضوابط النافذة".

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