التربية تنشر جدول امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط

2021/12/01 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.

وأعلنت وزارة التربية، أمس الثلاثاء، الموافقة على إجراء امتحان "الدور الثالث" لطلبة الثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيتم إجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس أو درسين للعام الدراسي 2020 – 2021".

وأضافت أن "العام الدراسي 2020-2021 سيكون الأخير الذي يتم فيه اجراء امتحان الدور الثالث".

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